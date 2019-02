Jean-Pierre Dinh : Oui, la communauté a fêté la nouvelle année comme il se doit. Une partie était à l’amicale vietnamienne – environ 350 personnes – d’autres étaient en famille ou en groupe. Je remarque que les gens fêtent de plus en plus la nouvelle année entre eux. La communauté catholique a participé à une messe donnée par le père Jean-Paul et un prêtre arrivé du Vietnam, deux nouveaux diacres vietnamiens et deux curés de Nouméa. Nous avons fait un pot de l’amitié. Chez les bouddhistes, il y avait aussi des rencontres, ce mardi.

Quelles sont les immanquables traditions du nouvel an ?

Si on suit réellement la coutume, les enfants vont honorer les morts, les ancêtres, durant la journée. Les bouddhistes font des offrandes, du riz, des fruits sur les autels. On y place de l’encens. Avant de manger, les plats sont offerts aux ancêtres, les recettes, tous les menus. On ne touche pas un fruit, si on n’en a pas offert un d’abord ! Avant minuit, il s’agit de faire des offrandes aux esprits, (comme l’esprit de la Terre), cela concerne surtout les bouddhistes.

Le lendemain, les catholiques vont à la messe pour demander la protection de Dieu. Théoriquement, le même jour, on attend aussi la première personne qui passe chez nous. On cherche une personne qui est bien dans tous les domaines. Ma mère avait ainsi fait venir quelqu’un à mon domicile, au terme d’une année difficile pour moi, pour inverser la tendance.

Le midi, les familles ont généralement un repas familial. On donne aux enfants des petites enveloppes rouges. Dans la journée, on apporte aux amis les bons vœux pour porter chance. On accroche des souhaits. Les traditions se gardent bien. Ceux qui sont ne sont pas repartis au Vietnam sont forcément influencés par la culture européenne : on fait la fête, c’est un peu moins traditionnel. Mais les nouveaux arrivants font tout dans les règles. C’est pareil dans la nourriture, il y a des éléments qui diffèrent, des adaptations. Pour eux, c’est encore plus important, en particulier pour les bouddhistes. S’ils pouvaient, ils feraient péter le pétard ! Et décoreraient leur maison avec les fleurs de pêcher.