Attractivité

Dans ce contexte, une réflexion a été engagée sur l’attractivité du Médipôle. Après l’audit sur la gouvernance, un expert métropolitain va, dès la semaine prochaine, engager un audit sur ce thème.

L’outil est jugé « formidable », mais il y a effectivement beaucoup à faire pour que les médecins viennent, s’y sentent bien et surtout, restent. Une modification du statut des médecins est par exemple « incontournable » estime la direction et il faut travailler sur les rémunérations, ainsi que sur la qualité de vie au travail (temps de travail, ambiance, pénibilité). « On travaillait dans la souffrance en permanence, commente Dominique Cheveau, donc on a décidé avec l’ensemble de la communauté médicale de tout remettre à plat, de casser cette spirale » notamment avec un audit total des risques psychosociaux.

Trésorerie

Au niveau financier, les représentants l’assurent, le CHT n’est « absolument pas en difficulté budgétaire ». Les dépenses de fonctionnement sont de l’ordre de 29,5 milliards de francs avec des recettes équivalentes. En revanche, les problèmes de trésorerie sont de plus en plus sérieux (solde mensuel déficitaire de 450 millions de francs) et le CHT ne peut plus absorber les retards de paiement à répétition du Ruamm. Certains actes et prestations payées aux fournisseurs ne sont pas remboursés « depuis quatre ans » (rétrocession de médicaments coûteux, missions extrahospitalières pharmaceutiques). Et, fait nouveau, un retard d’un mois a été pris sur le paiement de la dotation globale de fonctionnement. Heureusement, le gouvernement a signé une avance de trésorerie de 3,4 milliards de francs pour les trois hôpitaux dont 2,9 milliards pour le CHT ; une « bouffée d’air » qui a permis d’honorer les fournisseurs et de maintenir les prestations de soins. La trésorerie est « totalement sécurisée jusqu’au mois de juillet » mais pour la suite, les gestionnaires demandent que le financement de la santé soit clarifié dans le cadre du plan Do Kamo.

C.M.