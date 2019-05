Si l’alliance créée autour de Sonia Backes a convaincu l’électorat et mis à terre Calédonie ensemble, les indépendantistes ont confirmé leurs sept sièges à la province Sud en récoltant dimanche 11 269 voix soit 15,88 % des suffrages. Pour Roch Wamytan, tête de liste du FLNKS Sud, « c’était notre objectif, de garder nos sept élus malgré la présence du Parti travailliste et l’arrivée du MNIS et de l’Éveil océanien qui nous ont pris quelques voix, mais je suis globalement satisfait du résultat ».

La liste communautaire de l’Éveil océanien, justement, a obtenu dimanche 6 077 soit 8,56 % des suffrages exprimés en province Sud et fait son entrée à l’assemblée de la province en décrochant quatre sièges et donc trois au Congrès. Pour Milakulo Tukumuli, tête de liste, ce résultat était logique. « Je l’avais prévu mathématiquement. Notre communauté a compris notre message, qui est de s’émanciper politiquement. Nous comptons travailler essentiellement sur les inégalités sociales, et pour cela, nous savons que nous devons tisser des alliances avec les gros partis ».