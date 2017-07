À l’occasion de la Semaine de l’environnement, et alors que se tient, à Suva, le Climate Action Pacific Partnership Event, un sommet réunissant responsables politiques, société civile et secteur privé de la région pour accélérer les actions contre le changement climatique, l’Europe a un message à faire passer. Dans un communiqué cosigné par plusieurs dignitaires européens du Pacifique, dont l’ambassadeur Andrew Jacobs, l’UE rappelle toute son implication, sa volonté d’agir efficacement pour traduire les paroles de l’Accord de Paris, en actes « afin qu’un faible taux d’émission et une résilience face au changement climatique puisse réellement se concrétiser ». Selon elle, le retrait des États-Unis, quoique regrettable, ne devrait pas affaiblir la mobilisation mondiale pour la survie des nations les plus vulnérables dont la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, qui, « du fait de leur situation géographique, sont les premières victimes européennes du changement climatique ».

Réjouie de poursuivre son partenariat avec le Pacifique Les représentants rappellent que l’UE est déterminée à jouer son rôle dans toutes les actions de lutte dans la région. Elle s’est notamment engagée à hauteur de 800 millions d’euros pour le développement et la coopération avec le Pacifique jusqu’en 2020 et plus de 50 % de ce montant seront alloués aux activités liées au climat. Les actions de lutte dans le Pacifique sont, est-il rappelé, au cœur de l’action de l’Union européenne (ODD, Agenda 2030). Elle travaille, par ailleurs, en étroite collaboration avec Fidji qui assurera la présidence de la COP23 et offre d’ores et déjà une assistance financière et technique à son gouvernement afin que ces négociations soient un succès.

Maintenir le dynamisme Pour atteindre les objectifs de réduction des émissions, les dignitaires appellent les pays à prendre des mesures concrètes et applicables dans tous les secteurs de leur économie, estimant que l’action pour le climat offre des perspectives illimitées pour « inventer de nouveaux et meilleurs moyens de production et de consommation », pour « concrétiser la transformation sociale et économique dont le monde a tant besoin ». Ils apostrophent les entreprises, les villes, les régions et la société civile à s’engager pour qu’elles maintiennent le dynamisme dans les mois et les années à venir.