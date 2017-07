Les soldes de juillet ont débuté mercredi et dureront un peu moins que d’habitude, deux semaines et demie, soit jusqu’au 5 août. Après une première session en janvier, jugée très moyenne, les commerçants espèrent attirer les Calédoniens. Il leur faudra aussi jouer le jeu, les consommateurs étant plus que jamais à l’affût des petits prix