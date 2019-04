Toutes les écoles maternelles et élémentaires publiques de la province Sud participent jusqu’à vendredi à la semaine des parents à l’école. Les parents sont invités dans les classes ou les cantines, l’idée étant de renforcer les relations entre les écoles et les familles. « Bien vivre à l’école » est le thème de cette édition avec un accent sur le climat scolaire et le vivre-ensemble. Chaque école accueille les parents dans un cadre spécifique. Au programme également, des conférences organisées par Georges Fotinos, chercheur membre de l’Observatoire des temps et des rythmes de vie des enfants et des jeunes. Les deux dernières concernent l’aménagement du temps scolaire (jeudi de 18 h à 20 h à l’UNC) et vendredi, « le divorce école-parents : mythe et réalité » (18 h à 20 h) à l’auditorium de la province Sud.