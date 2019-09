Les études actuellement menées par une série d’experts de Métropole et d’Australie* visent à examiner en détail ces options. L’objectif de NCE a été rappelé : la future centrale devra répondre aux besoins en électricité du réseau public et de la SLN (200 MW de puissance installée par jour et 1 150 GWh d’électricité produits par an). Elle devra avoir plus précisément, « la capacité à assurer la stabilité de tout le réseau calédonien dans le cas d’un black-out total de l’île » et « à alimenter intégralement la SLN en cas d’incident ou de maintenance. »

L’énergie devra être produite « au prix le plus compétitif possible et avec un impact environnemental bien plus faible que l’existant », ajoute NCE. Dans le détail, l’objectif est de réduire le coût de production du kilowatt de 30 % par rapport à celui de l’actuelle centrale au fuel de Doniambo. Il est aussi prévu de réduire de 50 % les émissions de CO2 et de « sept à dix fois » les émissions de poussières, d’oxyde d’azote ou encore de dioxyde de soufre.

La solution retenue combinera plusieurs énergies, au moins le gaz et le diesel, et « devra avoir la capacité de s’effacer en présence des énergies renouvelables pour entrer dans les objectifs du schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie qui vise 100 % d’énergies renouvelables pour la demande publique à l’horizon 2030 ». On notera le paradoxe avec le dimensionnement de la centrale qui repose sur le niveau maximal de consommation enregistré actuellement alors que le schéma pour la transition énergétique, pris en référence pour ce projet, a pour premier objectif une baisse de 20 % des consommations primaires totales, comprenant la mine et la métallurgie. Dimensionner ainsi la centrale est, d’une certaine façon, l’aveu que cet objectif ne sera pas atteint…