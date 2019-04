Le 1er avril 2015, Philippe Germain prenait la présidence du gouvernement. Quatre ans plus tard, à l’aube des provinciales, notre président s’est félicité de son bilan sur les réseaux sociaux. Et nous aurions préféré qu’il s’agisse d’un poisson d’avril…

Il rappelle qu’il avait pris ses fonctions dans un « contexte économique particulièrement compliqué ». Une époque marquée par une crise « majeure » du nickel, un déficit de 10 milliards, une gronde sociale qui augmentait, des accords économiques et sociaux qui n’avaient pas été mis en œuvre – et qui excluaient les patrons des discussions – et la « plus grande instabilité fiscale » « suite au lancement de différentes réformes dont aucune n’avait aboutie comme les deux tentatives de mise en place de la TGA ». En clair, c’était le cataclysme.

Mais Philippe Germain est arrivé et un « travail sans relâche » a été mis en œuvre pour « redresser la situation ».

Parmi les mesures bénéfiques citées par notre président, et elles sont très nombreuses, figurent le redressement des comptes publics, le financement des régimes sociaux par la mise en place de la CCS, la mise en place de la TGC, la baisse « notable » des prix de l’alimentaire, des produits d’hygiène, des fournitures, des pièces auto.

Il parle également des diverses politiques de soutien (production locale, exportation, tourisme, innovation, BTP…), du lancement de la centrale « pays » au gaz, de l’emploi local, du plan Do Kamo, du lancement du projet éducatif et du service civique pour « améliorer la réussite » de notre jeunesse, du plan de prévention de la délinquance, de la lutte contre l’alcool et le tabac, de la création du parc de la mer de Corail ou encore de toutes les mesures servant à nous faire briller à l’échelle régionale. Nous reviendrons point par point sur ce bilan qu’il convient de mesurer… Mais d’ores et déjà, il interroge.

Il nous semble, en effet, que les Calédoniens vivent moins bien qu’hier. Le moral n’est pas au beau fixe, la vie semble plus chère, des emplois sont détruits, les projets structurants sont en voie de disparition, les investissements à la peine, le financement de la santé, des retraites, de la culture, et de nombreux autres secteurs est en péril, le dialogue avec les instances dirigeantes est contesté, la société civile se sent peu écoutée.

La délinquance fait toujours rage. Nous avons toujours autant de morts sur les routes.

La centrale au gaz n’est pas lancée (et elle avait été décidée de longue date), le plan Do Kamo n’est pas mis en œuvre. Quant au parc naturel de la mer de Corail, sa gestion a été pour le moins calamiteuse et certaines décisions ont suscité de vives réactions.

Certes, des choses ont été faites et c’est normal. Et certes, nous n’attendions pas du pouvoir en place qu’il règle tous nos problèmes. Mais la situation, à notre sens, ne mérite pas non plus une telle autosatisfaction : nous ne sommes pas passés de l’enfer au paradis.