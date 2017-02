Carotte. Voilà comment la grand-mère de Caroline, qui était couturière, surnommait sa petite-fille. Elle lui a aussi donné ses « meilleurs souvenirs d’enfance », le « bonheur de réaliser ses propres créations et de les offrir aux autres surtout ». Sans surprise, la couture est donc devenue une passion pour Caroline qu’elle a d’abord exercée pour elle, puis pour ses propres enfants et amis jusqu’à ce que cette activité devienne un objectif professionnel, il y a quelques mois. La marque Carotte a vu le jour et la créatrice propose désormais une gamme assez large d’accessoires, d’habits pour bébés et enfants, les femmes et des objets de décoration également.

Caroline propose des collections « vitrines de la marque », mais apprécie aussi de travailler sur commande et de ne pas « refaire les mêmes choses ». Elle est ainsi au contact de ses clients et peut personnaliser ses créations. On peut donc imaginer avec elle un produit, sa forme, sa taille, jusqu’au tissu utilisé, un luxe. Reste que le style reste : Carotte est gai, vitaminé, acidulé, pailleté et tendance et les tissus utilisés sont bio et « traçables ».(Caroline est aussi apicultrice et avec sa famille elle mène une vie écoresponsable). Pour l’instant, la créatrice travaille chez elle, dans son atelier à Dumbéa rivière, mais le bon retour qu’elle obtient avec Carotte lui permet d’espérer d’avoir prochainement des points de dépôts à Nouméa. Chic !