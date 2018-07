Les premiers résultats montrent, en effet, une grande insatisfaction à la fois des parents et des enfants ! Plus de la moitié des parents (51 %) ont un niveau de satisfaction global de la qualité des repas servis à la cantine qui est « médiocre » et 38 % « passable ». Les enfants sont 43 % à ne pas aimer manger à la cantine, 43 % encore à ne pas trouver les repas « bons ». Il est aussi alarmant de voir que 67 % des enfants laissent souvent des restes et que s’ils ne finissent pas leur repas, c’est en majorité parce qu’ils estiment qu’ils ne sont pas bons.

Un mouvement de mécontentement s’est vraiment fait entendre cette année sur les réseaux sociaux. La grève chez Newrest, à la rentrée, a suscité plusieurs coups de gueule et les parents ont commencé à parler de la qualité des repas de manière plus générale. Un premier groupement s’est réuni, puis on a monté un collectif et on s’est rapproché d’autres parents mécontents de « Cantine plaisir santé », à La Tontouta, qui étaient déjà bien avancés sur toutes les questions de santé. On a ensuite mis en place un système de référents dans les écoles sur les questions de restauration, puis une association de façon à être plus efficaces.

Newrest a une diététicienne en Métropole, basée à Toulouse. On leur demande depuis le début de l’année à ce qu’il y ait un diététicien ici. Mais ça coince. On a donc demandé un professionnel à la Caisse des écoles afin qu’il valide les repas. Apparemment, ils sont en train de travailler dessus. C’est important parce que les repas servis diffèrent parfois des menus annoncés. On va substituer des aliments par d’autres qui n’ont pas la même qualité nutritionnelle et ces changements ne sont pas validés par des professionnels.

Nous n’avons aucune information sur l’origine des produits et c’est ce qui nous fait peur. On aimerait aussi qu’il y ait plus de produits frais, qui sortent de la terre ! Nous n’avons aucun chiffrage sur les produits locaux utilisés même si cela a été demandé. Après, il y a certes des problèmes d’approvisionnement. Mais quand on ne peut pas s’approvisionner sur le territoire, on peut quand même viser la qualité. La présentation pose aussi problème : ce n’est pas appétissant. La nourriture est « balancée », il n’y a pas de couleur.

C’est vrai que le goût est subjectif. J’y ai mangé deux fois la semaine dernière et avec d’autres parents, nous n’avons pas eu forcément le même avis. Mais on est tous d’accord sur le fait qu’il y a des progrès à faire ! Des questions se posent d’abord sur la qualité des aliments. C’est beaucoup de boîtes, de surgelés, pas forcément recuisinés. Et je ne pense pas que la qualité suive quand on voit le prix qui est effectivement consacré aux aliments (140 francs pour les matières premières à Nouméa).

Vous aimeriez aussi voir s’améliorer les conditions de prise des repas. Expliquez- nous…

L’enquête illustre ce qu’est la pause du midi. Cette pause devrait être un moment agréable et convivial et on a vraiment l’impression d’être loin du compte. Il y a énormément de restes dans les assiettes parce que certains enfants ne cherchent même plus à goûter. Dans certaines écoles, on dit aux enfants de poser la tête sur le bras et d’attendre. Certains ne veulent pas aller à l’école à cause de la cantine ! Il y a un ras-le-bol et c’est n’est pas juste en leur disant « mange » qu’on va y arriver. Il y a des choses qui existent, des jeux, l’éducation positive, l’éducation au bien manger, au goût, au tri des déchets etc.

Certains disent que ce rôle est celui des parents, mais puisqu’ils mangent à l’école, on pourrait améliorer ce temps ! Nous pensons, par exemple, que l’on pourrait former davantage les cantinières, les femmes de services. Beaucoup sont vues négativement, alors qu’elles représentent la dernière barrière, essentielle, de la chaîne. Des formations pourraient aussi permettre de redorer ces métiers.

Réfléchissez-vous à des solutions alternatives ?

Il faut produire entre 16 000 et 18 000 repas par jour et nous n’arriverons pas de sitôt à une solution suffisamment satisfaisante pour des enfants de cet âge-là qui ont besoin d’une nourriture riche et équilibrée. Mais nous avons effectivement des personnes qui cherchent des solutions autres que ce monopole donné à un prestataire. La solution des lunchs box, avec des enfants qui mangent leur propre repas, à l’école, sous surveillance, a déjà été refusée… Est-ce que les services de gamelles peuvent prendre une partie des demandes ? À plus long terme, comment la Nouvelle-Calédonie peut-elle produire plus et produire pour ses enfants ? Aujourd’hui, la seule alternative qu’on voit se concrétiser est le retrait des enfants de la cantine avec des roulements entre parents !