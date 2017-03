Challenge Organisation dévoile son calendrier 2017. Une saison qui débutera dans moins de 15 jours avec la première manche de la 18e édition du Grand Prix de la province Nord. Les détails avec Patrick Ventura, le responsable de Challenge.

Votre saison démarre donc avec le Grand Prix des raids de la province Nord. Quel est le programme ?

La première étape sera à Kouaoua, samedi 8 avril, à la tribu de Koh, suivie de Voh, samedi 13, puis de Canala, samedi 17 juin, à la tribu de Gélima. Ensuite, il y aura Kaala-Gomen, le 12 juillet, puis Hienghène, le 12 août, et Houaïlou, le 9 septembre, à la tribu de Bâ. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour l’ensemble des six raids. Tous les renseignements sont disponibles sur notre site internet. Il suffit de taper Challenge organisation dans la recherche. Combien attendez-vous de participants et quels sont les enjeux ?

Nous attendons un maximum de 520 coureurs par course. Toutes les courses constituent un championnat et pour pouvoir prétendre aux récompenses, il faut avoir couru au moins à cinq d’entre elles. Mais je pense que l’aspect découverte et partage est au moins aussi important que l’aspect sportif. Vous poursuivez votre partenariat avec la province Nord. Dans quelle mesure ? La province Nord poursuit son engagement écologique et le renforce : toilettes sèches, pas de couverts ni de gobelets en plastique, tri sélectif, boissons bio, savon et liquide vaisselle bio, etc.

En dehors du Grand Prix, Challenge met également sur pied d’autres courses. Lesquelles ? Dans les autres courses que nous organisons, il y a notamment le Pandathlon. Pour la troisième année, le WWF nous confie l’organisation de cet événement sportif et solidaire afin de récolter des fonds pour son programme de reforestation. Deux parcours (10 et 17 km) seront proposés, dimanche 11 juin, à Dumbéa. Le raid multisports de Canala revient pour la deuxième année consécutive ! Il aura lieu dimanche 30 juillet. Nous aurons également le Trophy OPT entreprises, en septembre, et surtout la 23e édition de la Gigawatt d’Enercal, le 1er octobre, avec toujours un départ des 10, 20 et 30 km, au barrage de Yaté, par équipes de deux. Également un parcours de 4 km, en individuel. La fin de la saison pour vous s’arrête avec la Gigawatt ? Non. Nous aurons également le raid Air Calédonie-Nataïwatch de l’île des Pins, qui se courra samedi 14 octobre sur un parcours de 16,5 km dans un décor paradisiaque, le trail des sauveteurs en mer est reconduit à Plum, fin octobre, et puis, Nessadiou et l’Auberge du pêcheur à Bourail accueilleront la 4e édition de la Licorne Sports Full Moon Trail, samedi 4 novembre, sur 11 km avec un faible dénivelé afin que tout le monde puisse y participer. N’oublions pas aussi que pour la quatrième année consécutive, Challenge organise pour la province Sud les Trésors du Sud : six week-ends dans six secteurs touristiques sont programmés entre avril et septembre.