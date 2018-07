L’État-major de sécurité s’est réuni lundi pour établir un bilan de la délinquance au 1er semestre. Il fait état d’une baisse des cambriolages (- 9,8 %), des vols de véhicules (- 8,2 %) à Nouméa (ils augmentent par ailleurs de 5,2 %), et de l’ensemble des atteintes aux biens (- 11,6 %) avec un taux d’élucidation de ces faits de près de 28 %. L’effort, en particulier auprès des commerces, semble avoir porté ses fruits avec une baisse de 20 %. En revanche, les atteintes physiques sont toujours plus nombreuses (+ 9,6 %). Les violences physiques crapuleuses augmentent de 27,5 % et les violences non crapuleuses, dont une majorité de violences intrafamiliales et de rixes entre personnes alcoolisées, augmentent de 10,2 %.

Le nombre de mineurs mis en cause est plus important (+ 4,6 %). Ils représentent 25 % des mis en cause, une moitié d’entre eux pour des faits de cambriolages et un peu moins pour des vols de voitures.

La consommation excessive d’alcool et de psychotropes demeure la source principale des problèmes.

Sur les routes, le nombre d’accidents et de blessés est en hausse (+ 25,6 % et + 16,8 %), mais le nombre de tués recule (- 22,8 %) avec 21 morts depuis le début de l’année. Il convient aussi de préciser que le nombre d’agressions contre les forces de l’ordre est en hausse : 39 gendarmes blessés depuis janvier et 47 faits de violence contre les policiers.

