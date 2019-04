14 thèmes sont détaillés dans ce programme qui met en exergue une trentaine de mesures phare. Un programme, comme l’avancent les colistiers du parti, « co-construit avec les Calédoniens, fruit de la consultation citoyenne » qui a recueilli 2 434 contributions. Le programme se décline dans un document de 64 pages et sera distribué à 60 000 exemplaires. C’est un programme qui souligne avant tout, comme l’indique Calédonie ensemble, « l’enjeu majeur du scrutin : pour un référendum d’avenir partagé au lieu des deux référendums d’avenir opposé (…) C’est-à-dire la responsabilité immense de devoir négocier la sortie de l’Accord de Nouméa ». Calédonie ensemble juge inutile et dangereuse l’organisation de deux nouveaux référendums en 2020 et 2022. Philippe Dunoyer explique : « Notre position, c’est qu’il faut tout faire pour substituer aux deux référendums d’opposition prévus par l’Accord de Nouméa en référendum de projet. Pour cela, il nous faudra reprendre les discussions avec les indépendantistes, dès le lendemain du scrutin. » Le message est clair…

Politique de prévention Calédonie ensemble propose avant tout des mesures pour un « pays plus sûr » grâce notamment à une politique de prévention accrue de la délinquance via la responsabilisation des parents et des autorités coutumières (création d’un service civique obligatoire avec encadrement militaire pour tous les décrocheurs scolaires dès l’âge de 16 ans, création d’une peine citoyenne de réparation à l’encontre des parents défaillants et déploiement de travaux d’intérêt général en milieu coutumier). « Un pays juste » Le parti de Philippe Gomès propose aussi des mesures concernant le pouvoir d’achat. Des mesures présentées depuis un mois et décriées par les organisations patronales notamment ou la Cafat qui consistent en une revalorisation des salaires de ceux qui touchent de 1 à 1,5 SMG, une obligation d’un accord d’intéressement pour les entreprises de plus de 50 salariés, une couverture complémentaire santé obligatoire, la création d’une allocation petite enfance et familles monoparentales, l’accession des classes moyennes aux bourses, un renforcement du dispositif de priorité à l’emploi local, la création d’une garantie de première expérience professionnelle pour les diplômés de l’enseignement supérieur, l’accession à la propriété pour les locataires d’un logement social et l’instauration d’une agence de garantie de paiement des pensions alimentaires.