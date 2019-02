Le parti politique Calédonie ensemble a publié un communiqué prenant fermement position contre les croisières aux Chesterfield prévues au mois d’avril par la compagnie de croisière de luxe du Ponant. Une position étonnante qui tranche avec celle du président du gouvernement qui soutenait activement ce projet.

Les personnes ayant une bonne connaissance du dossier apprécieront l’ironie. Depuis quelques mois maintenant, le président du gouvernement, Philippe Germain, porte à bout de bras ce projet de valorisation du parc de la mer de Corail qu’il a largement contribué à mettre en place. Pour lui, ce type de croisière de luxe était une des voies de valorisation du patrimoine naturel calédonien qui abrite les derniers joyaux de la biodiversité encore préservés. Rapidement, les voix de certaines organisations de protection de l’environnement s’étaient fait entendre. Le rapport d’un chercheur de l’IRD dont nous avons fait état n 2018 se montrait également très critique.

Au travers de conférences de presse et avec le soutien d’ONG et plus précisément de Pew Nouvelle-Calédonie et du WWF, le gouvernement tentait de faire accepter l’idée d’une croisière. Au mois de décembre, à l’occasion de la venue de Nicolas Dubreuil, le directeur des expéditions et du développement durable de la compagnie du Ponant, les représentants des deux ONG avaient pu souligner tout le bien qu’ils pensaient de cette croisière avec toutes les garanties de préservation de l’environnement.