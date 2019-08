Il existera toujours plusieurs zones, la zone A couvre Nouméa et le sud de Dumbéa, la zone B, le nord de Dumbéa et Païta, et la zone C, le Mont-Dore. A l’intérieur d’une zone, le prix du billet sera de 225 francs. Pour deux zones et plus, il sera de 305 francs. Il y aura également de gros changements pour le paiement des titres de transport. Fini le ticket. Pour voyager, il faudra faire l’acquisition d’un pass, sorte de porte-monnaie électronique rechargeable. Après une première campagne au cours de laquelle 22 000 personnes ont demandé le pass, Tanéo relancera les inscriptions à partir du 16 septembre.

Le pass sera rechargeable dans les agences commerciales de Moselle, Koutio et Desmazures, mais aussi dans les distributeurs automatiques répartis dans une quarantaine d’arrêts et dans les magasins partenaires. Une application est également en cours de finalisation. Elle offrira la possibilité de recharger sa carte en ligne et permettra également d’avoir accès aux informations du trafic. L’application pourra donner, en temps réel, l’heure précise de passage d’un bus à un arrêt donné.