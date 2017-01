P récision, finesse, patience… Le métier de joaillier demande beaucoup de savoir-faire. Cécile Bonis, elle, s’est formée au métier en métropole après une école d’arts appliqués, dans le cadre d’un CAP « Art du bijou et joyau » en école de bijouterie orfèvrerie avec une mention complémentaire en joaillerie et horlogerie. Autant dire qu’elle sait tout faire. Toutes ses connaissances et son amour du travail manuel, elle les a exercés ces dix dernières années dans divers ateliers et bijouteries avant de se lancer à son compte.

Tout ce qui brille

Dans son propre atelier installé à domicile, la bijoutière peut laisser libre cours à son imagination. Elle aime travailler avec de belles pierres et en particulier « celles que l’on voit moins en joaillerie comme le rubis ou le saphir étoilé » et les perles de Tahiti également. Toutes ses créations sont en or ou en argent massif. Dans son travail, Cécile Bonis s’inspire beaucoup du monde qui l’entoure, « la faune, la flore, l’environnement marin », mais également de « l’art du Pacifique » qu’elle prend garde cependant de ne pas trop « s’approprier ». Elle réalise aussi des bijoux sur commande et sur mesure et, dans ce cas-là, ce sont « les gens ou les pierres qu’ils apportent » qui inspirent Cécile Bonis. La joaillière consacre, enfin, une partie de son temps à la réparation et à l’entretien des pièces, bien utiles aux gens de la région.

Parmi les multiples services proposés : la mise à taille de bagues, le renfilage de colliers, la transformation des bijoux, mais aussi les petites réparations horlogères ou le remplacement des piles et des bracelets de montre. Quoi que vous cherchiez, vous trouverez donc votre bonheur à C2B !