L’équipe de France est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire au terme de sa troisième finale en vingt ans. Dans ce magnifique parcours, semé d’embûches c’est vrai, les Bleus ont tout donné et brillé par leur sérieux, leur détermination, leur sens de la responsabilité, leur respect des valeurs, autant que par leur talent. Ils ont brillé jusque sur les bancs par leur bonne humeur presque enfantine, leur incroyable confiance.

À force de travail, d’adaptations, de choix, et après des années ô combien compliquées, la Fédération française de football a réussi son pari avec cette équipe dont on peut être fier, et, qui plus est, atteint le sommet ; un groupe qui fait à nouveau rêver les enfants. La République en sort une nouvelle fois grandie à bien des niveaux.

Face à cette belle réussite, qui n’est pas le fruit du hasard, les attitudes négatives de quelques-uns contrastent d’autant plus. Celle des casseurs et des agresseurs en tout genre. Celle des déçus du Crillon. Celles des grincheux du monde participant allègrement sur les réseaux sociaux aux débats nauséabonds sur les origines des joueurs ou leur style de jeu. Mais que voulez-vous, le foot reste une affaire de passion, d’exagérations, souvent trop sérieuse, et la Coupe du monde n’a jamais réglé les travers des hommes ou des sociétés, ça se saurait. La France des Bleus est belle et elle réussit. En Calédonie, cette victoire ne fait que renforcer notre fierté d’en faire partie.