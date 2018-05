Devant cette situation, Brigitte El Arbi (photo), actuel maire de Bourail, a lancé un pavé dans la mare la semaine dernière en annonçant qu’elle ne se représentera pas. Elle a indiqué qu’en tant que « femme engagée et intègre, il n’était pas envisageable de se représenter » et qu’elle se retirait définitivement de la politique. « Je suis déçue. J’ai le sentiment d’avoir été trahie. Cette manœuvre de la part de ceux qui ont démissionné et fait tomber le conseil est malhonnête et irresponsable. Aujourd’hui, la commune de Bourail est dans le blocage. C’est presque une période de crise et on ne peut rien faire, car on va perdre la moitié de l’année », a-t-elle ajouté faisant allusion au Fip, Fonds intercommunal de péréquation, et à la DERT (dotation d’équipements des territoires ruraux) avant de remercier son équipe municipale. Brigitte El Arbi en a pro té pour annoncer qu’elle soutiendrait la liste de son ancien conseiller, Nadir Boufeneche, « Bourail vers l’avenir ».