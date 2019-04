Pour la tête de la liste loyaliste aux élections du 12 mai, le programme de L’avenir en Confiance répond à trois objectifs : « D’abord le retour des libertés, puis une protection accrue des Calédoniens (santé et sécurité) et enfin, une politique de progrès social ».

Tous les thèmes de la société calédonienne en chantier ont été abordés, mais les questions de la salle ont surtout mis l’accent sur les questions foncières qui inquiètent actuellement la Brousse et le monde rural. Lionnel Brinon, l’affirme : « La Brousse est au cœur de l’identité calédonienne : nous devons soutenir nos agriculteurs dont le nombre ne cesse de diminuer. Nous devons aussi porter une vraie politique d’accès au logement, au numérique et au développement économique pour la Brousse. » Pour lui, « le rééquilibrage foncier est derrière nous : il y a aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie 17 % de terres privées contre 19 % de terres coutumières. Les revendications foncières qui se multiplient sont intolérables et inacceptables ! ».

Et le référent Brousse de L’avenir en confiance de dénoncer « le climat anxiogène qu’engendre la pression accrue ces derniers temps sur le foncier » et d’inviter le haut-commissaire « à faire respecter la loi et l’ordre » en cas d’occupation illégale de propriétés…