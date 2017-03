L e secrétariat d’État à la biodiversité a récompensé deux associations calédoniennes pour leurs initiatives. Dans le cadre de l’opération La biodiversité en action, SOS Mangroves et Pala Dalik : l’écho du récif ont reçu le label « J’agis pour la biodiversité ».

SOS Mangroves a pour objectif, on le rappelle, de préserver les mangroves existantes face aux pressions de toutes sortes et de plus en plus nombreuses, dans le cadre d’une démarche participative impliquant la population et de nombreux partenaires. Ils accompagnent les associations, les sociétés, les jeunes, les étudiants qui désirent participer à des actions. Pour Monik Lorfanfant, la présidente de SOS Mangroves, cette reconnaissance est la bienvenue pour toute l’équipe qui a « le nez dans la mangrove depuis dix ans ». C’est aussi une « ouverture » sur l’extérieur dans un monde où les mangroves ne sont pas forcément une priorité. Et elle ajoute que cela pourrait peut être aider à obtenir un statut de conservation, au même titre que d’autres écosystèmes à protéger comme les forêts sèches. Rappelons que les mangroves sont déjà intégrées dans la convention Ramsar des zones humides du Grand Sud.