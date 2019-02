C’est un grand pas pour l’intégration régionale de la Nouvelle-Calédonie, un peu tardif, mais un grand pas tout de même. Alors que l’Accord de Nouméa prévoyait la construction d’une « diplomatie » calédonienne presque rien n’avait été entrepris jusqu’à ces dernières années. Le premier signe a été le recrutement d’une personne en poste en Nouvelle-Zélande en 2012. Il a toutefois fallu encore attendre de longues années avant que le gouvernement ne finisse par recruter les futurs délégués calédoniens, sortes d’« ambassadeurs » au sein du réseau d’ambassades françaises dans la région. D’ici l’année prochaine, ils devraient tous être en poste en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Fidji, en Papouasie Nouvelle-Guinée et au Vanuatu.

En attendant, la diplomatie calédonienne, qui est une compétence partagée avec l’État, connaît une avancée très significative puisque le mercredi 13 février, à la CPS, s’est tenu le premier sommet économique Vanuatu- Nouvelle-Calédonie. L’objectif était pour Charlot Salwai, le Premier ministre du Vanuatu, et Philippe Germain, le président calédonien, de signer le premier accord commercial de la Nouvelle-Calédonie avec un autre pays. Une étape supplémentaire dans la relation entre les deux territoires qui sont liés par des accords de coopération depuis 2002.

De vieilles relations

Le travail a débuté il y a un peu plus d’un an et consisté à dresser deux listes positives de produits vanuatais et calédoniens exportables chez le voisin sans bousculer son propre marché. De part et d’autre, une quarantaine de biens et de services ont été identifiés. Un assouplissement des barrières douanières est envisagé, dans le respect des accords particuliers liant déjà le Vanuatu avec l’OMC ou despaysdelazonedanslecadredel’accordde libre-échange PACER + et prenant notamment en compte les protections de marché dans le cas calédonien.

Et des potentiels, il en existe, en particulier dans l’agriculture ou dans les services. Mardi soir, la délégation du Vanuatu rencontrait des chefs d’entreprise dans un nakamal de Nouville afin de parler affaires dans un cadre un peu moins formel que les bureaux climatisés. Si l’accord commercial ouvre la possibilité de développer les échanges commerciaux au travers d’une baisse des droits de douanes ou l’attribution de quotas particuliers, par exemple, ce sont bien les relations entre les entreprises elles-mêmes qui feront vivre l’accord. Au-delà des barrières douanières, un travail de coopération sur le plan administratif et des normes et plus spécialement sur la question phytosanitaire.