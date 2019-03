La mairie de Bourail a interdit la baignage et les activités nautiques à Poé, jeudi dernier, pour cause de non- conformité de l’eau. La Dass-NC qui a réalisé les analyses a fait état d’une pollution d’origine bactérienne. La mesure concerne la zone entre le camping municipal et l’embouchure du Creek salé au niveau de la Mutuelle des fonctionnaires. L’arrêté est intervenu quelques jours après la montée au créneau des militants de la zone côtière Ouest devant le gouvernement contre la prolifération des algues sur cette zone. De nouvelles analyses devaient être réalisées ce jeudi pour un résultat attendu vendredi.