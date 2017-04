La trajectoire du cyclone Cook se confirme tout en s’incurvant davantage vers l’est et en s’accélérant ont indiqué ce midi le gouvernement et la sécurité civile. Par conséquent les horaires du déclenchement des alertes ont été modifiées.

Ainsi, la province Nord et les Loyauté (sauf Belep et Maré) ainsi que Thio et Bourail sont en alerte 2 depuis 11 h ce matin.

Une zone comprenant La Foa, Moindou, Sarraméa et Farino sera en alerte 2 à 16 heures. Et le Sud de la province Sud et l’Île des Pins passeront en alerte 2 à 18 heures.

Maré et Belep resteront au niveau 1.

Les services de sécurité rappellent que l’alerte de niveau 1 sous-entend la cessation progressive des activités. « Chaque employeur doit s’organiser pour libérer ses agents, afin qu’ils puissent se mettre à l’abri et en sécurité ». L’objectif est que tout le monde soit chez soi pour le déclenchement de l’alerte 2.

Les autorités appellent au bon sens des Calédoniens et mettent en garde contre tous comportements « inciviques » rappelant que les victimes du cyclone Debbie, passé sur l’Australie il y a quelques jours, étaient toutes « des personnes qui étaient sorties immédiatement après le passage du phénomène ». Il est impératif d’attendre donc la levée des alertes.

Les mairies s’organisent pour l’ouverture des centres d’hébergement pour les personnes vulnérables dans le cadre de leur plan communal de sauvegarde. Les touristes présents aux îles Loyautés dans des gîtes ont été pris en charge.

Les autorités parlent toujours d’un « cyclone tropical » ou d’un « cyclone tropical intense ». Il est accompagné de « vents destructeurs », de « fortes pluies » et apporte « un risque de submersion marine ». Il est donc indispensable de s’éloigner du littoral et des cours d’eau.

Une prochaine carte de trajectoire doit être mise à jour à 14 h. La Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques fera un nouveau point de situation à 17 h.

Une amélioration est prévue dans la nuit de mardi à mercredi.

C.M.

www.securite-civile.nc