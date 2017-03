Une jeune routarde britannique a été retenue pendant deux mois en Australie et a subi des viols répétés avant d’être secourue lors d’un contrôle de routine. Arrêtée lundi par la police alors qu’elle circulait à bord d’un véhicule près de Mitchell, dans le Queensland, la jeune femme de 22 ans présentait des blessures au visage et était visiblement en état de détresse. Les policiers ont alors découvert un Australien, également âgé de 22 ans, caché à l’arrière de la voiture.

Ils s’étaient rencontrés voici trois mois et avaient décidé d’entreprendre un périple ensemble, mais leur relation a mal tourné. La victime a reçu des soins pour diverses blessures, dont des fractures au visage, des bleus et des coupures. L’homme a été inculpé de chefs multiples, y compris de viol, d’agressions, étranglements et de privation de liberté. Il a été placé en détention provisoire.