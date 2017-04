Six personnes dont deux enfants sont décédées dans les inondations liées au passage du cyclone Debbie. Trois autres sont toujours portées disparues alors que les habitants du Queensland et du New South Wales tentent de nettoyer les zones sinistrées. Le cyclone de catégorie 4 avait été rétrogradé en dépression tropicale, mais a continué de déverser des trombes d’eau en se déplaçant vers le sud-est. Le conseil des assureurs d’Australie estime à plus d’un milliard de dollars australiens les dégâts provoqués par Debbie.