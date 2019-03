Un hôtel Ibis du groupe français à Alice Springs est accusé d’avoir institué une discrimination raciale en attribuant systématiquement ses moins bonnes chambres aux Aborigènes. ABC a révélé un e-mail interne dans lequel la direction demande à ses employés d’orienter les gens des « communautés » vers des chambres particulières. Un employé de l’hôtel a confirmé que cette discrimination s’était produite des centaines de fois depuis l’envoi de la directive en juin. La télévision a fait un test et effectivement, la prestation, pour le même prix, n’était pas la même pour les Aborigènes et les non Aborigènes. Accor a ouvert une enquête interne. Le manager a été remercié.