Longue et laborieuse séance ce mercredi au Congrès.

Les élus se sont penchés sur les derniers textes organisant la mise en œuvre au 1 er octobre de la TGC, taxe générale à la consommation adoptée à l’unanimité en 2017 et devant remplacer la panoplie de taxes existances (TGI, TBI, TP, TFA, TSS, TNH et droit proportionnel à la patente). La plus importante réforme de la fiscalité calédonienne maintes fois prévue et avortée. Un système plus moderne, normalement plus vertueux et destiné à lutter contre la vie chère.

Mais dans le détail, les dissensions de fond ont perduré jusqu’au bout. La réalité s’est avérée bien plus complexe et l’objectif de réduction des prix difficile à atteindre.

Finalement, le gouvernement a proposé plusieurs taux. Les risques d’inflation ont été mis au jour. Pour la juguler, le gouvernement a proposé un nouveau système temporaire de contrôle des prix par l’encadrement des marges. Mais il n’a suivi ni l’avis de l’Autorité de la concurrence ni écouté les alertes du patronat.

Au final, heureusement, la proposition du Medef-NC et de l’intersyndicale offrant une alternative à la ligne la plus dure en matière de contrôle des prix et des marges pendant les 12 premiers mois de l’instauration de la TGC a été intégrée dans la loi, mais elle doit être expertisée.

Globalement, ce dispositif temporaire comprend plusieurs risques tels que l’effet taquet, d’éviction, de dégradation, de report de marges et de contournement. On peut se demander s’il ne constitue pas une nouvelle atteinte à la liberté des entreprises.

Le texte relatif au remboursement des taxes à l’importation sur les stocks a aussi été voté. Des arrêtés viendront entériner toutes ces mesures avec des ajustements possibles.

Au final, nous retiendrons une gestion chaotique de ce dossier emblématique. Plusieurs effets négatifs sont attendus. Les entreprises risquent bien de souffrir et la baisse des prix reste à vérifier.