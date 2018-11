La haine tient décidément beaucoup de place sur les réseaux sociaux. Quelques minutes passées sur la toile suffisent à être confronté à un torrent d’agressions racistes, sexistes, corporatistes… Tout le monde insulte tout le monde en permanence. De quoi déprimer les plus optimistes sur la nature humaine. Les gens vont-ils aussi mal pour être si durs ? Quel triste exemple pour nos jeunes.

La Calédonie n’échappe pas à la règle et la situation semble s’empirer. Les langues se délient, cela est toujours plus facile de s’exprimer derrière son ordinateur ou son téléphone. La Ligue des droits de l’homme ainsi que les sages ont tiré la sonnette d’alarme. Il est possible de signaler les propos injurieux directement sur les réseaux sociaux ou sur le portail dédié du ministère de l’Intérieur. Ces dispositifs sont de plus en plus utilisés, tant mieux.

Les médias locaux en prennent aussi plein la figure. Ils sont la cause de tous les maux. S’ils décident de publier telle vidéo, d’évoquer telle affaire, on leur reproche de vouloir faire le buzz. S’ils ne le font pas, on leur reproche de cacher des choses. Les personnes mentionnées sont systématiquement attaquées, insultées, les sujets démontés. Un véritable déversoir.

Il est plutôt sain d’apporter des critiques, mais le respect, la politesse font cruellement défaut.

Finalement, ce n’est pas parce qu’on est sur la toile que l’on doit communiquer « sans filet ». On fait généralement attention à ce que l’on dit en société, il serait bon que nous fassions les mêmes efforts dans le monde « virtuel ».