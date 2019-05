Le secrétaire général de l’Onu est dans la région pour une mission dédiée à l’urgence climatique avant le sommet sur le climat de New York en septembre et dans le cadre du Forum des îles du Pacifique. Arrivé en Nouvelle-Zélande, le patron de l’Onu est attendu aux Fidji, à Tuvalu et au Vanuatu. Son premier message a été de dire que la détermination des pays était en train de s’émousser et que les petites nations insulaires, « en première ligne », vont le plus souffrir. « À mesure que les choses empirent sur le terrain, les mesures politiques semblent reculer », a-t- il commenté lors d’une conférence de presse. La volonté d’Antonio Guterres de s’investir personnellement dans ce combat intervient dans un contexte de remise en cause par les États-Unis de l’Accord de Paris, de la réalité du changement climatique et de ses causes.