Venue en éclaireur de son Premier ministre, dont la visite est annoncée pour décembre, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a placé son séjour calédonien sous le signe de l’écoute. Elle découvre le dossier calédonien et s’est bien gardée de toute annonce intempestive : entre déminage et repérages, la séquence politique est promise avant la fin de l’année.



La première de l’ère Macron. – Première visite d’une ministre du gouvernement d’Édouard Philippe en Nouvelle-Calédonie : Annick Girardin, qui a perdu son étiquette d’ex-secrétaire d’État socialiste au profit de La République en marche, s’est montrée d’une extrême prudence dans toutes ses déclarations publiques. « Je suis là pour écouter, entendre et en informer le Premier ministre… », répète-t-elle à l’envi. Il est vrai que sa première sortie sur le dossier calédonien en avait irrité plus d’un : « La France sera aux côtés de la Nouvelle-Calédonie quelle que soit l’issue du référendum ! » On s’en souvient. Quant aux interlocuteurs que la ministre est venue entendre ici, la plupart avaient défilé dans son bureau de la rue Oudinot : les présentations et les sous-titres étaient déjà faits !

Un paysage éclaté depuis les législatives. –Officiellement bien sûr, la ministre des Outre-mer est en Nouvelle-Calédonie pour célébrer les 70 ans de la CPS, et toutes les rencontres bilatérales qu’elle pourra faire sur place avec les États insulaires du Pacifique, notamment. Mais évidemment aussi, la sortie de l’Accord de Nouméa sera la « grosse affaire calédonienne » de l’ère Macron. Or le contexte politique local est extrêmement tendu entre les plateformistes, qui souhaiteraient ouvrir des négociations sur « les valeurs communes qui rassemblent » avant le référendum « qui divisera », et les Républicains calédoniens, qui s’en tiennent à l’esprit et la lettre de l’Accord de Nouméa. Lequel prévoit une question binaire : oui ou non à la pleine souveraineté. Les indépendantistes sont peu ou prou sur la même ligne. Et s’ils acceptent « par principe » de discuter, comme le disent Roch Wamytan ou Daniel Goa, c’est surtout pour aborder les questions régaliennes. Ou le transfert de l’article 27, comme l’ajoute Paul Néaoutyine.

Les signataires ont rendez-vous en octobre. – Même en déployant des trésors de tact et de patience, Annick Girardin ne prévoit pas de débloquer la situation. Ce sera au Comité des signataires de se pencher sur ces questions : il en a la légitimité et le devoir. Précisément, la ministre des Outre-mer con rme sa tenue « n octobre, début novembre » à Paris. Soit un mois avant le déplacement du Premier ministre sur le territoire, annoncé, lui, avant le 10 décembre prochain. D’ici là, les rencontres informelles entre les différents partenaires de l’Accord vont se poursuivre à n’en pas douter. D’autant que les indépendantistes affichent depuis les législatives, et l’élection de deux députés Calédonie ensemble, la volonté farouche de « discuter directement avec l’État, qui seul détient les compétences régaliennes », comme l’indique le Palika.

À Matignon. – Annick Girardin se dit « consciente des enjeux », mais n’est pas là « pour trancher ». Elle sait aussi que « la crise du financement de collectivités », sur laquelle l’ont informée tour à tour les trois présidents de province ; celle plus grave encore des cours du nickel ne sont pas faites pour apaiser le climat. Plus que jamais, le dossier calédonien est du ressort de Matignon. Et, il y a fort à parier que si le prochain Comité des signataires se passe mal, le Premier ministre reportera sa visite annoncée.