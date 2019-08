Après quatre années à la tête du consulat général d’Australie en Nouvelle-Calédonie, Paul Wilson, est appelé à d’autres fonctions.

Il sera remplacé le 20 août par Alison Carrington. Cette dernière a effectué une carrière au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur (DFAT). Elle y a notamment dirigé la section Union européenne et la section Droit de la mer, de l’environnement et de l’Antarctique. Elle a aussi représenté l’Australie lors des différentes négociations sur le changement climatique et travaillé à l’ambassade de Berlin. Elle était dernièrement directrice de la représentation du ministère dans le Queensland.