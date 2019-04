Les autorités sanitaires alertent : la leptospirose a fait une trentaine de victimes et deux décès liés à la maladie ont été signalés en février. Cette pathologie transmise par le rat touche particulièrement Kaala-Gomen, Ouégoa et Ponérihouen. Il y a également un début d’épidémie de grippe A avec une centaine de cas recensés depuis janvier. Attention, la dengue, la leptospirose et la grippe A ont presque les mêmes symptômes.