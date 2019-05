Dans le cadre du renouvellement de sa flotte, la compagnie locale a souhaité donner un nouvel éclat aux tenues de son personnel. Les nouveaux uniformes se veulent élégants, modernes et à même de promouvoir la Nouvelle-Calédonie. Un groupe de travail de salariés a participé à la réflexion sur cette nouvelle collection qui ensuite été réalisée avec des talents locaux et parisiens. Le bleu lagon et le rouge hibiscus restent dominants pour le personnel navigant.