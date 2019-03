Sièges, couverts, trolley… Tous ces éléments ont été allégés afin de réduire le poids total et gagner en confort, autant pour les passagers que pour le personnel navigant. Les écrans permettant de diffuser les films et autres vidéos vont connaître une véritable révolution. Trois types d’écran seront proposés en fonction de la classe, de 30, 33 et 39 centimètres. Aircalin profitera de l’occasion pour étoffer son offre de divertissement. Un gros travail sur l’aménagement intérieur a par ailleurs été réalisé afin de créer des ambiances particulières en fonction des classes. Le contenu des assiettes a également changé. Engie, qui s’occupe des repas d’Aircalin, a récemment décidé de ne plus recourir aux services de la société Newrest. Autant d’évolutions qui devraient considérablement changer le confort des passagers d’Aircalin qui ont été 411 000 à emprunter ses avions.

M.D.