Air New Zealand cherche à stimuler la demande locale après une perte de profits. La compagnie a confirmé qu’elle diminuait ses tarifs d’entrée, jusqu’à 50 %, sur plus de 40 trajets intérieurs. Les nouveaux tarifs sont d’ores et déjà proposés pour des trajets à partir du 25 mars. On peut, par exemple, trouver des billets Auckland-Queenstown à 79 dollars (environ 6 000 F) ou Christchurch- Queenstown à 39 dollars (environ 3 000 F).