Dans le cadre des accords FRANZ1, l’État, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie et les provinces se sont engagés à mettre en œuvre des actions d’aide d’urgence au profit du Vanuatu. Le pays qui, on le rappelle, a dû évacuer 11 000 habitants de l’île d’Ambae en raison de l’activité volcanique. Pour compléter le dispositif engagé par l’Australie et la Nouvelle- Zélande, les Forces armées de Nouvelle- Calédonie ont fait partir mercredi un avion Casa avec à son bord, douze militaires, un groupe de reconnaissance et d’évaluation de la Sécurité civile comprenant cinq professionnels, et une tonne de matériel de la Croix-Rouge (moustiquaires, jerricanes, nattes). En parallèle et en complément des photos et images satellites qui seront prises par les FANC, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie financera des opérations de surveillance satellitaire réalisées par une société calédonienne, afin de fournir des images haute résolution, des données sur les panaches de cendres, sur les émissions de dioxyde de soufre, ainsi que sur l’évolution morphologique d’Ambae. Ces données constitueront de précieux indicateurs pour l’aide à la prise de décision quant au retour des populations évacuées et déplacées sur les îles de Santo, Pentecost et Maevo.