Le procureur de la République, Alexis Bouroz, a fait le point sur l’avancement de l’enquête sur l’agression des touristes et de leur skipper, survenue à Beautemps-Beaupré le 24 juin. En concertation avec les autorités coutumières locales, les enquêteurs ont mené leurs investigations à Ouvéa. Et au cours du week-end, huit personnes ayant participé aux faits sur les onze identifiés ont été placées en garde à vue. Ils ont reconnu leur participation, l’utilisation de deux fusils et, pour certains, des violences à l’encontre des deux victimes dont le skipper. Les auditions ont confirmé les divergences relevées sur le contenu des autorisations accordées aux touristes dans le secteur. Les trois derniers mis en cause devaient être entendus rapidement.

La province des îles Loyauté a décidé, sans attendre, de porter plainte contre les opérateurs touristiques impliqués dans cette affaire en vertu du Code de l’environnement.