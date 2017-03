Le procureur de la République, Alexis Bouroz, s’est exprimé par voie de presse sur l’accident de la route qui a couté la vie à une motarde hier soir aux abords de la tribu de Saint-Louis. Un accident qui a suscité nombre d’interrogations dans la commune.

La victime, une infirmière âgée de 34 ans était de retour de son travail au Médipôle, et rejoignait son domicile au guidon de sa Yamaha FZ- 600. Prenant la direction de Mont Dore Sud vers 20 h 30, et parvenue aux abords du carrefour de la station maraichère de la Tribu de Saint Louis, « la jeune femme a perdu le contrôle de sa moto pour une raison inconnue » explique Alexis Bouroz.

« Un jeune homme âgé de 18 ans a été en mesure d’expliquer aux enquêteurs avoir entendu le bruit de la chute et être sorti immédiatement du domicile familial accompagné de son père poursuit-il. Distinguant dans l’obscurité les phares de la moto restés allumés, le témoin s’est dirigé vers celle-ci avant de couper le contact. Quelques instants plus tard, il apercevait trois jeunes hommes non identifiés marchant le long de la chaussée. Deux d’entre eux ont tenté de lever à un moment la moto avant de partir ». Les secours et les enquêteurs sont ensuite arrivés sur les lieux.

« Des constatations minutieuses ont été réalisées cette nuit et ce matin ajoute le procureur. Aucune trace de freinage n’a été relevée. Aucun obstacle n’entravait la circulation et à ce stade aucun élément matériel ne permet d’accréditer l’hypothèse d’un épisode de caillassage dont la jeune femme aurait pu être victime. L’examen médico-légal a révélé que le décès survenu était consécutif à un enfoncement de la cage thoracique. Il n’a pas été noté d’autres lésions suspectes ».

De nombreuses investigations doivent encore être menées, dont notamment une expertise de la moto.

Un appel à témoins est également lancé souligne Alexis Bouroz qui précise que « si le comportement après l’accident des jeunes mentionnés peut légitimement intriguer, il est néanmoins tout à fait imprudent d’en tirer des conclusions hâtives sur leur responsabilité dans cet accident, au risque de nuire à l’enquête elle-même ».

