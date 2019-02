En novembre dernier, une campagne pilote de contrôle des populations d’acanthasters a été menée à Prony et l’îlot Redika par l’IRD, Abyss Plongée et l’Aquarium des lagons, sur un financement de la province Sud. La méthode d’injection de vinaigre développée par l’IRD en 2014 et adoptée depuis par nos voisins australiens a été utilisée sur ces zones touchées par des infestations sévères pour ramener les populations à un niveau normal et limiter les dégâts à long terme sur les assemblages coralliens. 5 147 acanthasters ont ainsi été neutralisées durant cette campagne de trois jours. En attendant de définir une stratégie globale de gestion du phénomène qui touche l’ensemble du territoire, cette méthode semble la plus efficace et la plus respectueuse de l’environnement.