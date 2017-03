Face au vice-recteur, Jean-Charles Ringard Flament, et Hélène Iékawé, membre du gouvernement en charge de l’enseignement, ce sont des personnels de direction et d’inspection très attentifs et concernés qui ont pris place, lundi, dans l’auditorium de la province Sud, à l’occasion du lancement de la préparation de la réforme du collège. Il faut dire que tous connaissent l’ampleur du défi qui les attend et savent aussi quel rôle essentiel ils auront à jouer dans sa mise en œuvre. « Les chefs d’établissement, en particulier, sont les pédagogues de leur établissement, ceux qui vont créer l’impulsion et avoir un impact direct sur la manière dont cette réforme va se mettre en place », selon les mots du vice-recteur.

À peine la rentrée 2017 finalisée, les voilà donc plongés dans cette réforme d’inspiration nationale et contextualisée à la Nouvelle- Calédonie qui, pour faire simple, présente quatre changements fondamentaux : une modification des programmes « de toutes les disciplines pour toutes les classes », un changement des structures horaires des disciplines, l’instauration du nouveau diplôme national du brevet (DNB) et, enfin, la mise en place d’une marge de manœuvre importante sur le « contenu horaires » qui seront à l’initiative des établissements. Cette réforme « destinée à tous », doit laisser à chaque équipe éducative le soin d’élaborer un chemin nécessaire eu égard au public accueilli pour parvenir à la « démocratisation de la réussite scolaire ».

Horaires et contenus

Au niveau des programmes, la réforme prévoit, on le rappelle, l’introduction dans les enseignements obligatoires de la culture kanak, des langues vivantes 2 (espagnol, japonais, chinois, italien, allemand, mais aussi les quatre langues kanak ajië, paicî, nengone, drehu…) en classe de 5e. Il y aura, par ailleurs, un renforcement des horaires de français et de mathématiques par rapport à la métropole, tout au long du collège. En plus des enseignements obligatoires, des enseignements complémentaires sont mis en place. Ils comprennent, en premier lieu, les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) s’appuyant sur « les grands enjeux de la société actuelle et sur les objectifs du projet éducatif calédonien ». Sur les neuf thématiques proposées dans ce cadre, trois seront obligatoires pour les collégiens à partir de la 5e : L’enseignement des fondamentaux de la culture kanak, le parcours civique avec les spécificités locales, ainsi que la découverte du monde professionnel et économique. Se rajouteront, au choix, l’enseignement des langues et cultures étrangères, les autres langues kanak, les langues et cultures de l’Antiquité, la culture et les créations artistiques, la transition écologique et le développement durable, les sciences, technologie et société ou encore le corps, la santé, le bien-être et la sécurité.