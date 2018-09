Le gouvernement a arrêté un projet de délibération qui présente un programme de 86 actions visant à réformer en profondeur le modèle économique et la gouvernance du système de protection sociale et de santé sur les dix prochaines années. Il s’agit « d’adapter le modèle social à la nouvelle conjoncture économique contrainte, à la croissance démographique, au vieillissement de la population, à la flambée des maladies non transmissibles, aux progrès de la médecine et à l’accroissement de son offre de soins ». Il prévoit notamment une intervention rapide auprès du Ruamm, la création d’une autorité indépendante de régulation des dépenses (Air), la transformation des statuts de la Cafat en établissement public administratif, la création d’un dispositif d’observation de l’état de santé des Calédoniens, le renforcement de la prévention, la transversalité avec les autres politiques publiques, l’ancrage dans les racines de la culture océanienne, le développement des alternatives à l’hospitalisation complète.