La Direction des affaires sanitaires et sociales (Dass) a recensé sept cas d’hépatite virale A sur six adultes et un adolescent. Ces personnes se sont toutes rendues au Vanuatu, où elles ont consommé des fruits de mer crus ou cuits.

L’hépatite A est une maladie infectieuse due à un virus qui se transmet par l’eau ou l’alimentation souillée. Parmis les symptômes peuvent se manifester par une fièvre, une grande fatigue, un manque d’appétit, des douleurs abdominales, des nausées et vomissements et une coloration jaune des yeux.

La DASS recommande aux voyageurs qui se rendent au Vanuatu, mais également dans d’autres îles du Pacifique, de se faire vacciner au moins deux semaines avant le départ et, une fois sur place, de se laver les mains avant de manipuler ou de consommer les aliments et les manger bien cuits, en particulier les fruits de mer.