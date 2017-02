Des centaines de touristes chinois sont arrivés à Tahiti depuis Beijing et Hangzhou pour célébrer les festivités du nouvel an. Cette clientèle aisée va découvrir durant une semaine Moorea, Bora Bora et Tetiaroa. Le coût des packages vendus varie entre 570 000 F et 980 000 F par personne, a précisé Tahiti Tourisme à Radio 1. Le GIE a soutenu la campagne des organisateurs de ces charters afin d’accueillir le maximum de touristes. C’est la quatrième année que ces vols charters sont organisés. En 2016, le nombre de touristes chinois a progressé de près de 11% en Polynésie française.