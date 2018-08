Le bilan du séisme sur l’île indonésienne est bien plus grave que ce qui avait été pressenti. Le tremblement de terre a fait au moins 436 morts, ont indiqué les autorités locales cette semaine, alors que les secours continuent de retirer des corps des décombres. 1 300 blessés ont aussi été recensés et les dispensaires sont débordés. Des dizaines de milliers de bâtiments ont par ailleurs été détruits et 350 000 habitants sont désormais sans toit. Près de dix jours après la catastrophe, des installations précaires sont mises en place et les secours s’organisent pour venir en aide aux populations isolées qui manquent d’eau et de nourriture. À cause de la pénurie, les prix sont en train de flamber.