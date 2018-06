Mardi prochain, 26 juin, marquera le trentième anniversaire des accords de Matignon.

En juin 1988, moins de deux mois après le drame d’Ouvéa, la mort de 19 militants indépendantistes et de quatre gendarmes, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, accompagnés de Michel Rocard, parviennent à l’impensable au terme de longues et difficiles négociations. Ils s’entendent sur les conditions d’une paix durable en Nouvelle-Calédonie.

Les accords sont signés le 26 juin. Ils prévoient la création des trois provinces, l’organisation d’un scrutin d’autodétermination dans les dix ans et actent les amnisties. Ils seront complétés en août par l’accord Oudinot qui introduit le rééquilibrage entre les Kanak et les autres communautés, entre Nouméa et le reste de la Nouvelle-Calédonie, entre les trois provinces. Un scrutin d’autodétermination est alors imaginé en 1998.

Dix ans plus tard, le 5 mai 1998, la signature de l’Accord de Nouméa, instaure finalement un processus de décolonisation sur vingt ans. Un référendum d’autodétermination est prévu entre 2014 et 2018 au plus tard.

L’histoire nous amène finalement à novembre 2018. L’occasion de se rappeler tout ce que nous devons aujourd’hui à ces hommes, visionnaires, et tout ce que nous leur devrons sans aucun doute demain.