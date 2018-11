À chaud, avec 18 000 voix d’écart, les Républicains calédoniens ont tenu à insister sur la « victoire sans appel » en faveur de la France, un choix devant désormais être « respecté », « tournant la page de la colonisation ». Même tonalité du côté du Rassemblement où l’on s’est satisfait de cette victoire obtenue « contre tous les obstacles », notamment celui du corps électoral restreint. À Calédonie ensemble, on a noté que les équilibres étaient peu ou prou les mêmes qu’il y a vingt ou trente ans, qu’il n’y avait pas d’échec, que le « crash test » avait été réussi. Côté indépendantiste, on s’est d’abord réjoui de voir que la campagne – unitaire – avait payé et d’avoir été capable de prouver que la cause n’était pas en régression.

Passées ces premières réactions, lundi, l’arrivée – peut-être trop hâtive – du Premier ministre a rapidement projeté chacun sur l’avenir justement. Édouard Philippe a reçu les sages, les parlementaires, les membres du Cese et les représentants de l’ensemble des partis politiques, à Nouméa et Koné où Paul Néaoutyine et Daniel Goa ont eu l’honneur de le voir se déplacer.

Dans la soirée également, Emmanuel Macron s’est exprimé. Le président de la République n’est pas non plus rentré dans les détails. Il a salué une campagne respectueuse, une promesse tenue. Évoquant tout de même la « fierté » que les Calédoniens aient marqué en majorité leur confiance envers la République française, il a les a invités à se tourner vers l’avenir. « Il n’y a pas d’autre chemin que celui du dialogue », a-t-il conclu.

Les prochaines semaines vont donc servir à « digérer » les résultats. Mais dores et déjà plusieurs enseignements émergent au terme de cette consultation. On peut d’abord noter que les Calédoniens peuvent se mobiliser quand ils se sentent concernés. Les partis ont bien du mal à atteindre ces scores et il faudrait peut-être réfléchir à la défiance qui existe envers nos représentants et aux véritables réponses qu’ils n’apportent peut- être pas aux populations.

Les loyalistes, qui avaient imaginé un essoufflement de leur cause, espéraient pouvoir passer outre ces rendez-vous prévus par l’Accord de Nouméa. Ils l’espèrent encore, mais ils sortent plus fragiles du référendum, même si confortés. Ils sont globalement conscients qu’il va effectivement falloir dialoguer ou négocier. Le simple fait de « purger » la question de l’indépendance semble irréaliste.

Le Premier ministre est venu « écouter » ce que les acteurs retenaient du scrutin. Si tous ont souhaité pouvoir analyser les résultats en profondeur, les discussions se sont néanmoins immédiatement focalisées sur la « deuxième mi-temps et les prolongations », c’est-à-dire l’éventualité des prochains référendums réclamés maintenant haut et fort par les indépendantistes, « reboostés » par la forte mobilisation de leur camp.

Ensuite, on peut constater que la fierté nationaliste a emporté toutes les questions de programme côté indépendantiste et leurs manquements également. La campagne a été bien menée, de manière unitaire (contrairement aux loyalistes qui n’ont pas tenu un seul meeting commun) et l’ambiguïté de jouer sur une possible victoire a porté ses fruits.

Et puis c’est le principal enseignement de ce scrutin : la société calédonienne est toujours aussi clivée politiquement, géographiquement, ethniquement. Les différents accords ont ramené la paix, créé un statut unique, un pouvoir politique original, une autonomie élargie, un rééquilibrage probant. Mais aujourd’hui, force est de constater que le camp de l’indépendance n’a pas reculé, que les antagonismes n’ont pas varié voire se sont renforcés. Et dans ces antagonismes, il y a dans les grandes lignes, les Kanak d’un côté et les autres de l’autre.

Les moyens ont été mis pour réduire les inégalités et espérer construire le fameux destin commun. Mais cela n’a pas suffi. Au fond, les Calédoniens n’aspirent pas à la même chose. Désormais, on nous parle des deuxième et troisième référendum. Il y a des chances que nous y allions. Mais dans une si proche échéance, ils ne devraient pas donner d’autre conclusion. Il faudra donc, quoi qu’il en soit, inventer autre chose.

Il sera aussi indispensable dans ce laps de temps de s’intéresser aux questions économiques et sociales, souvent placées au second plan des échanges, mais qui minent la société calédonienne. Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’elles ne devaient plus être éludées.