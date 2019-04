En attendant la validation des listes par le haut-commissariat, on ne peut que s’interroger sur leur nombre important, même si le record de 2014 – 31 listes – n’a pas été atteint !

Vu de l’extérieur, on pourrait se dire que ces élections fédèrent les bonnes volontés, qu’elles sont le signe d’un bon fonctionnement de la démocratie. Mais cela montre plutôt une grande division des troupes et que le pouvoir en place n’a pas su mener sa barque !

Au-delà des chiffres, on remarque, que les partis qui veulent rester dans la France n’ont pas su constituer un seul bloc, dans aucune des provinces. Et on remarque, fait nouveau, que la tendance est la même chez les indépendantistes qui proposent six listes en province des Îles, quatre en province Nord et trois en province Sud, soit un total de 13 listes.

Quel que soit le bord politique, plus le temps passe, plus on s’éloigne des Accords, plus l’unité est compromise.

Dans les deux camps, on veut du changement, signe évident qu’il faut proposer de nouvelles têtes et remplacer le mode de gouvernance. Une tendance qui se traduit également par l’arrivée de nouveaux « petits partis », qui proposent de passer au-dessus des questions de souveraineté pour se préoccuper de la priorité qui est de trouver une issue à la situation dans laquelle chaque citoyen, chaque ménage, chaque foyer se trouve aujourd’hui.

Il faut sortir de la crise et pour cela, il nous faut des dirigeants compétents et des politiques publiques qui soient à la hauteur.

Nous ne pouvons plus être dirigés comme cela a été fait ces dernières années et c’est à cela que vont penser les Calédoniens le 12 mai.

Avec ou sans la pleine souveraineté, quelle sera l’équipe à même de se préoccuper de notre quotidien, de notre pouvoir d’achat, de notre santé, de notre environnement, et capable de nous assurer un avenir confortable ?

En qui peut-on avoir confiance ? Tout simplement en ceux qui sont les plus qualifiés et non ceux qui aspirent à l’être. Mais aussi en ceux qui veulent travailler pour les autres et non pas pour leurs intérêts personnels…