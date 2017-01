Il a souvent été argué qu’en Nouvelle-Calédonie, tout est politique, plus que jamais cette argumentation semble s’avérer exacte. Il faut dire que depuis trente ans, d’accord en accord, de négociations en confrontations, l’horizon des Calédoniens est perpétuellement occupé par une échéance majeure. En attendant 2018, 2017 constitue toutefois une conjonction qui s’annonce pour le moins spectaculaire. Les élections présidentielles vont constituer une sorte de galop d’essai et la campagne électorale, si elle s’annonce plutôt classique, donnera le la.

Peu de surprises avec d’un côté, les partisans et supporters du candidat issu de la primaire de la droite et du centre, François Fillon, et de l’autre, les soutiens du candidat de la primaire de la gauche. Il semble que tous ceux qui se réclament ici des Républicains soutiennent l’ancien Premier ministre, même si, ce soutien semble plus ou moins appuyé en fonction de l’attribution ou non des investitures pour les législatives. Calédonie ensemble n’avait pas fait de François Fillon son premier choix, ni d’ailleurs son deuxième ou troisième. Il suffit, pour s’en convaincre, de se souvenir des propos désobligeants et plein de défiance de Philippe Gomès lorsqu’il s’était pris de passion pour la candidature d’un Alain Juppé alors favori des sondages, va s’engager en faveur du Sarthois d’origine. Car visiblement les temps changent et sous la houlette du député sortant de la deuxième circonscription, à qui le précieux sésame d’une investiture improbable a été promis, il y a fort à parier qu’il y ait de la surenchère et que les gomésiens soient désormais plus fillonistes que les fillonistes.