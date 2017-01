« Au 3e trimestre 2016, on recense 89 400 salariés dans le secteur privé, soit 2 630 de moins qu’à la même période en 2015 : l’augmentation est de 4 % en douze mois. On retrouve le niveau d’embauche que celui de l’année 2011 », remarquent les statisticiens de l’Isee, sauf qu’à cette époque le nombre d’actifs était bien moindre qu’aujourd’hui : d’où l’augmentation de 12 % du nombre de chômeurs.

La Nouvelle-Calédonie recule de cinq ans en prospérité et son tissu économique s’appauvrit, dit, en substance, l’institut. La faute à qui, à quoi ? Réponse pleine de doigté des analystes : « Depuis mi-2015, la création d’emploi est en panne et le recul de l’emploi salarié se creuse un peu plus chaque trimestre, annulant une part importante des emplois créés au cours des dernières années. »

Tous les secteurs sont touchés

Chose rare, tous les secteurs de l’économie sont impactés par la destruction d’emplois : les services payent le plus lourd tribut à la politique économique actuelle avec 1 710 salariés de moins par rapport au 3e trimestre 2015. « La baisse amorcée en 2015 s’accentue un peu plus chaque trimestre. Les suppressions d’emploi touchent prioritairement les activités de services administratifs, de soutien (-745 emplois sur un an) et le commerce (-580 salariés) », souligne l’Isee.

La chute est moindre dans le BTP, mais le mouvement touche désormais l’industrie, où « il a grandement affecté la métallurgie cette année et s’accentue maintenant dans de nouveaux secteurs : 80 suppressions de postes en plus qu’au 2e trimestre, principalement dans l’alimentaire et les unités de conservation des produits de la mer ». Stabilisée dans le nickel, la crise s’étend donc aux autres pans de l’industrie calédonienne. D’autant qu’à ces réductions d’effectifs, « s’ajoute un recours accru à des mesures de chômage partiel : sept fois plus de salariés ont ainsi été indemnisés ce dernier trimestre pour quatre fois plus d’heures ». Conséquence : le chômage indemnisé grimpe de 12 % en quatre mois.

Et la fonction publique recrute encore…

Pour autant, et malgré les appels à la « maîtrise des dépenses et à la réduction des effectifs dans la fonction publique » que lance régulièrement Philippe Dunoyer depuis les bancs du gouvernement au Congrès, le secteur public embauche : « +320 salariés au cours du dernier trimestre 2016 et principalement (150) des fonctionnaires territoriaux », selon l’Isee.

Aussi, si l’on fait la balance public/privé, la Nouvelle-Calédonie n’aurait perdu « que » 2 310 emplois. Piètre consolation, car si l’on s’attache aux emplois créés par la seule richesse des entreprises, ce sont bien 2 630 emplois détruits en un an. De quoi se poser des questions sur la pertinence des mesures économiques adoptées depuis deux ans. D’autant, réagissent d’emblée les élus du groupe Les Républicains, « que ce sont au total 3 296 destructions dans le secteur privé qui ont été enregistrées entre le 1er avril 2015, prise de fonction de Philippe Germain, et septembre 2016. Celles-ci dans tous les secteurs de l’économie, services, commerce et industrie ! » Et Les Républicains de conclure : « Ces chiffres désastreux de l’emploi sont le résultat, plutôt l’échec manifeste de la politique économique menée par Calédonie ensemble avec le soutien des indépendantistes ».

*IDC-NC : Institut pour le développement des compétences

*Isee : Institut de la statistique et des études économiques

M.Sp.