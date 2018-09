Voilà donc la fin d’un long parcours pour cette fameuse liste électorale spéciale pour la consultation (LESC) qui a fait l’objet, depuis plusieurs années, de nombreux débats, clarifications, recours et de recherches inédites sur le territoire, afin d’être la plus exhaustive possible dans le cadre restreint des critères permettant de se prononcer sur l’avenir du territoire. Plus de contestation désormais : elle compte 174 154 électeurs, contre 210 105 pour la liste générale. Près de 36 000 personnes ne pourront pas voter. Le haut-commissariat de la République invite une dernière fois les Calédoniens qui répondent aux critères à vérifier auprès de leur mairie que leur nom y figure bien. Rappelons, en effet, qu’une personne qui estimerait avoir été omise en raison d’une erreur « purement matérielle » peut toujours saisir le juge d’instance, conformément à l’article L34 du Code électoral.

Contrôle et organisation

La priorité maintenant est l’organisation du scrutin et de la campagne électorale. La commission de contrôle de l’organisation et du déroulement du référendum est actuellement en mission sur le territoire. En juin dernier, elle s’était prononcée sur les partis habilités à participer à la campagne électorale. Cette fois, il s’agissait pour cette mission, conduite par Francis Lamy, de travailler à la venue des quelque 250 délégués (magistrats, fonctionnaires de préfecture, etc.) qui veilleront dans tous les bureaux de vote à la régularité du scrutin. Le référendum calédonien suscite un grand intérêt en Métropole et la commission n’aura « que l’embarras du choix ». La liste doit être arrêtée cette semaine et la répartition des délégués sera définie en octobre.

En octobre également, la commission ira rencontrer chacun des 33 maires du territoire pour préparer l’échéance. Les délégués arriveront une semaine avant le jour J.